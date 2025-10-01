81% украинцев считают, что Украина сделала недостаточно для подготовки к вторжению РФ - опрос КМИС

По результатам опроса Киевского международного института социологии, 81% украинцев считают, что страна сделала недостаточно для подготовки к полномасштабному вторжению России. Большинство респондентов разделились в своих оценках: 37% считают, что Украина все же делала определенные шаги, но этого было мало, а 44% убеждены, что подготовка была абсолютно недостаточной.

Лишь 16% участников опроса высказали мнение, что государство действовало скорее или вполне достаточно. Из них 14% отметили, что подготовка была более или менее должной, хотя и не без просчетов, и только 2% считают ее полностью адекватной. Об этом сообщают результаты социологического опроса Киевского международного института социологии ( КМИС ).

Тем, кто ответил, что мер было мало, задали дополнительный вопрос о причинах. Чаще респонденты говорили о недостаточных усилиях политической власти — так считают 46% опрошенных. 35% возлагают ответственность на самих граждан, не веривших в возможность вторжения и не готовившихся. Еще 21% назвали преимущество российских ресурсов, 17% - влияние пророссийских сил и агентов, 15% - недоработка военного командования, столько же - нехватка поддержки Запада. 14% участников исследования подчеркнули, что даже при имеющихся условиях подготовиться должным образом было практически невозможно.

