Як перекласти фразу 'редко, но метко' українською: експерт дав неочікувану відповідь

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко продовжує популяризувати українську мову. Зокрема, він дає поради, як очистити українську мову від російських фразеологізмів.

За його словами, багато з них мають точні українські аналоги, які звучать не менш образно та виразно. "Навіщо нам вживати фрази мови окупанта, якщо в нас є власні, не менш яскраві вислови?" – зазначає мовознавець.

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Як приклад, Авраменко наводить російський фразеологізм "редко, но метко", який можна замінити українськими аналогами "раз, та гаразд" або "хоча раз, зате гаразд".

Також він звернув увагу на інші поширені русизми, такі як "вешать лапшу" (український аналог – "замилювати очі") та "лед тронулся" (український аналог – "крига скресла").

Мовознавець закликає українців бути уважними до своєї мови та активно використовувати українські фразеологізми в повсякденному спілкуванні.

Нагадаємо, раніше мовознавці пояснили, у яких випадках правильно вживати слово "білет", а у яких – "квиток".

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