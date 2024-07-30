Как перевести фразу 'редко, но метко' на украинский: эксперт дал неожиданный ответ

Известный украинский языковед Александр Авраменко продолжает популяризировать украинский язык. В частности, он советует, как очистить украинский язык от русских фразеологизмов.

По его словам, многие из них имеют точные украинские аналоги, которые звучат не менее образно и выразительно. "Зачем нам употреблять фразы языка оккупанта, если у нас есть собственные, не менее яркие изречения?" – отмечает языковед.

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Как пример, Авраменко приводит российский фразеологизм "редко, но метко", который можно заменить украинскими аналогами "раз, та гаразд" или "хоча раз, зате гаразд".

Также он обратил внимание на другие распространенные русизмы, такие как "вешать лапшу" (украинский аналог – "замилювати очі") и "лед тронулся" (украинский аналог – "крига скресла").

Языковед призывает украинцев быть внимательными к своему языку и активно использовать украинские фразеологизмы в повседневном общении.

Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "билет", а в каких - "квиток".

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