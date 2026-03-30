Люди з інвалідністю 2 групи отримають збільшену пенсію у квітні: якими будуть виплати

Право на отримання виплат мають громадяни, яким інвалідність встановлено за результатами медико-соціальної експертизи. Обов’язковою умовою є наявність страхового стажу — від 1 до 15 років, залежно від віку, у якому було визначено інвалідність.

Зокрема, до 25 років достатньо мати щонайменше 1 рік стажу. Далі вимоги поступово зростають: із кожними трьома роками додається ще один рік необхідного стажу. Про це повідомляє ПФУ.

Наприклад, у віці 25–28 років потрібно вже не менше 2 років, у 28–31 — від 3 років. Максимальна вимога діє для осіб від 63 років — їм необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Оформити виплати можна через органи Пенсійного фонду України — як особисто, так і онлайн. Для цього зазвичай потрібні такі документи:

паспорт і ідентифікаційний код;

підтвердження страхового стажу (трудова книжка або дані з реєстру);

довідка МСЕК про встановлення інвалідності;

документи про заробітну плату (за потреби).

Важливо врахувати, що пенсію по інвалідності призначають із дати встановлення інвалідності, але лише після звернення до Пенсійного фонду, тому з подачею документів зволікати не варто. Виплата є страховою і розраховується на основі майбутньої пенсії за віком.

Для осіб з інвалідністю II групи розмір допомоги становить 90% від пенсії за віком, яку людина могла б отримати з урахуванням свого стажу та заробітку.

У 2026 році виплати були підвищені внаслідок березневої індексації: уряд застосував коефіцієнт 1,121 (тобто +12,1%), що збільшило більшість страхових пенсій у середньому на 100–2595 грн залежно від їхнього розміру.

З урахуванням цього перерахунку, пенсії по інвалідності II групи можуть становити приблизно 13–16 тисяч гривень і більше. Водночас сума може суттєво відрізнятися — як у менший, так і в більший бік — залежно від індивідуальних обставин.

Ключовими факторами залишаються страховий стаж і рівень доходу: чим вони вищі, тим більшою буде пенсія за віком, а відповідно — і виплати по інвалідності. Якщо ж стажу недостатньо, сума зазвичай наближається до мінімально гарантованого рівня — близько 2595 грн.

Варто також пам’ятати, що індексація застосовується лише до вже призначених пенсій. Якщо інвалідність встановлено у 2026 році, перерахунок проведуть пізніше.

Отже, з квітня 2026 року люди з інвалідністю II групи отримують підвищені виплати з урахуванням індексації, однак остаточний розмір пенсії завжди визначається індивідуально — залежно від стажу, доходів і дати її призначення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!