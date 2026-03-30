Люди с инвалидностью 2 группы получат увеличенную пенсию в апреле: какими будут выплаты

Право на получение выплат имеют граждане, которым инвалидность установлена по результатам медико-социальной экспертизы. Обязательным условием является наличие страхового стажа - от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором была определена инвалидность.

В частности, до 25 лет достаточно иметь не менее 1 года стажа. Далее требования постепенно растут: с каждым тремя годами прибавляется еще один год необходимого стажа. Об этом сообщает ПФУ.

Например, в возрасте 25-28 лет нужно уже не менее 2 лет, в 28-31 - от 3 лет. Максимальное требование действует для лиц старше 63 лет — им необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Оформить выплаты можно через органы Пенсионного фонда Украины как лично, так и онлайн. Для этого обычно требуются следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

подтверждение страхового стажа (трудовая книжка или данные из реестра);

справка МСЭК об установлении инвалидности;

документы о заработной плате (при необходимости).

Важно учесть, что пенсию по инвалидности назначают с даты установления инвалидности, но только после обращения в Пенсионный фонд, поэтому с подачей документов медлить не стоит. Выплата страховая и рассчитывается на основе будущей пенсии по возрасту.

Для лиц с инвалидностью II группы размер пособия составляет 90% от пенсии по возрасту, которую человек мог получить с учетом своего стажа и заработка.

В 2026 году выплаты были повышены в результате мартовской индексации: правительство применило коэффициент 1,121 (т.е. +12,1%), что увеличило большинство страховых пенсий в среднем на 100–2595 грн в зависимости от их размера.

С учетом этого перерасчета, пенсии по инвалидности II группы могут составлять примерно 13-16 тысяч гривен и больше. В то же время сумма может существенно отличаться как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

Ключевыми факторами остаются страховой стаж и уровень дохода: чем они выше, тем больше будет пенсия по возрасту, а соответственно — и выплаты по инвалидности. Если же стажа недостаточно, сумма обычно приближается к минимально гарантированному уровню около 2595 грн.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Следует также помнить, что индексация применяется только к уже назначенным пенсиям. Если инвалидность установлена в 2026 году, перерасчет будет произведен позже.

Следовательно, с апреля 2026 г. люди с инвалидностью II группы получают повышенные выплаты с учетом индексации, однако окончательный размер пенсии всегда определяется индивидуально — в зависимости от стажа, доходов и даты ее назначения.

Напомним, мы уже писали, какие обновления в выплатах переселенцам ждут с 1 марта.

