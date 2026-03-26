рф постачає Ірану дрони - Financial Times

Росія завершує поетапну передачу Ірану військових і гуманітарних ресурсів — зокрема безпілотників, медикаментів і продовольства — на тлі його протистояння зі США та Ізраїлем. Реалізація домовленостей стартувала на початку березня, а завершення поставок очікується до кінця місяця.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на західні розвіддані та офіційні джерела, переговори між Москвою і Тегераном щодо постачання дронів розпочалися невдовзі після ударів по Ірану з боку США та Ізраїлю. Точні моделі безпілотників не розкриваються, однак джерела припускають, що йдеться про дрони типу "Герань-2", які Росія виготовляє на базі іранських "Shahed-136".

рф надає Ірану тактичні поради щодо застосування дронів проти США та союзників", - міністр оборони США Джон Гілі

За словами одного із західних посадовців, Кремль таким чином прагне не лише посилити військовий потенціал Ірану, а й підтримати політичну стабільність чинної влади в країні.

Крім того, Тегеран звертався до Москви з проханням надати більш сучасні системи протиповітряної оборони. Ще у грудні 2025 року сторони уклали угоду про постачання 500 переносних зенітно-ракетних комплексів "Верба" та 2500 ракет до них.

Водночас, за інформацією джерел, Росія відмовилася передавати Ірану системи С-400 — одні з найсучасніших у своєму арсеналі, ймовірно, щоб уникнути подальшого загострення відносин зі США.

