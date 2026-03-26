РФ поставляет Ирану дроны - Financial Times

Россия завершает поэтапную передачу Ирану военных и гуманитарных ресурсов – в частности, беспилотников, медикаментов и продовольствия – на фоне его противостояния с США и Израилем. Реализация договоренностей стартовала в начале марта, а завершение поставок ожидается к концу месяца.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на западные разведданные и официальные источники, переговоры между Москвой и Тегераном по поставкам дронов начались вскоре после ударов по Ирану со стороны США и Израиля. Точные модели беспилотников не раскрываются, однако источники предполагают, что речь идет о дронах типа "Герань-2", которые Россия производит на базе иранских "Shahed-136".

По словам одного из западных чиновников, Кремль, таким образом, стремится не только усилить военный потенциал Ирана, но и поддержать политическую стабильность действующей власти в стране.

Кроме того, Тегеран обращался в Москву с просьбой предоставить более современные системы противовоздушной обороны. Еще в декабре 2025 года стороны заключили соглашение о поставках 500 переносных зенитно-ракетных комплексов "Ива" и 2500 ракет к ним.

В то же время, по информации источников, Россия отказалась передавать Ирану системы С-400 — одни из самых современных в своем арсенале, возможно, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с США.

