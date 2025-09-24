Російська армія атакувала Харків дронами: пошкоджено приватні будинки, обʼєкт енергетики та авто, є поранений (фото, відео)

У ніч на 24 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, використавши 18 ударних дронів. Основною ціллю став об’єкт енергетичної інфраструктури, через що в місті виникли проблеми з електропостачанням і водою.

Про це повідомив мер Ігор Терехов. За даними "Харківобленерго", без світла залишилися близько 80 тисяч абонентів, найбільше — у Холодногірському районі. Вранці енергетики змогли підключити понад 50 тисяч споживачів, наразі без електроенергії залишаються близько 30 тисяч домогосподарств. Роботи з відновлення тривають.

Мер уточнив, що у деяких районах відсутня гаряча вода. Крім того, через перебої з електроенергією у Холодногірському та Шевченківському районах зупинився наземний електротранспорт — замість трамваїв і тролейбусів працюють автобуси.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, магазини та кілька автівок. За інформацією ДСНС, у Холодногірському районі спалахнули чотири пожежі, зокрема в магазині та господарській споруді. Є один постраждалий.

Також пожежі зафіксовані в Чугуєві та селі Бугаївка Чугуївського району, де горіли житлові будинки. Там одна людина дістала поранення.

