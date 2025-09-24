Российская армия атаковала Харьков дронами: повреждены частные дома, объект энергетики и авто, ранен (фото, видео)

В ночь на 24 сентября российские войска совершили массированную атаку на Харьков, использовав 18 ударных дронов. Основной целью стал объект энергетической инфраструктуры, из-за чего в городе возникли проблемы с электроснабжением и водой.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. По данным "Харьковоблэнерго", без света остались около 80 тысяч абонентов, больше всего — в Холодногорском районе. Утром энергетики смогли подключить более 50 тысяч потребителей, без электроэнергии остаются около 30 тысяч домохозяйств. Работы по восстановлению продолжаются.

Мэр уточнил, что в некоторых районах отсутствует горячая вода. Кроме того, из-за перебоев с электроэнергией в Холодногорском и Шевченковском районах остановился наземный электротранспорт — вместо трамваев и троллейбусов работают автобусы.

В результате удара повреждены жилые дома, магазины и несколько автомобилей. По информации ГСЧС, в Холодногорском районе вспыхнули четыре пожара, в том числе в магазине и хозяйственной постройке. Есть один пострадавший.

Также пожары были зафиксированы в Чугуеве и селе Бугаевка Чугуевского района, где горели жилые дома. Там один человек получил ранения.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

