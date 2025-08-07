Російські дрони атакували Дніпро: в одному з районів вибито вікна, зайнялась пожежа (фото)

У ніч на 7 серпня російські війська завдали удару по місту Дніпро та іншим населеним пунктам Дніпропетровської області. В результаті цього постраждали люди, виникли пожежі та зафіксовані серйозні руйнування будівель і транспорту.

Як повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та ДСНС у Telegram, у Дніпрі травмовано четверо осіб. Двоє з них — 43-річний чоловік і 69-річна жінка — були госпіталізовані зі станом середньої тяжкості.

Внаслідок атаки сталося кілька пожеж. Загорілися адмінбудівля та автомобілі. Повністю знищено 12 машин, ще 17 зазнали пошкоджень. Під вогонь потрапили й житлові об’єкти: постраждали вісім будинків, один приватний зруйновано повністю. Руйнування також зафіксовано на території транспортного підприємства.

Постраждали й інші райони області. У Павлограді горіли дачний будинок та авто, у Криворізькому районі — закинута будівля, а в Кривому Розі пошкоджено модульний будинок.

У Синельниківському районі пожежа охопила дах місцевого ліцею, згоріла суха трава, пошкоджено приватну оселю й легковик. Як уточнили пізніше у ДСНС, удар прийшовся безпосередньо по навчальному закладу. Вогонь вдалося оперативно загасити.

Нагадаємо, росія атакувала Київ дронами і ракетами.

