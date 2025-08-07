Российские дроны атаковали Днепр: в одном из районов выбиты окна, занялся пожар (фото)

В ночь на 7 августа российские войска нанесли удар по городу Днепр и другим населенным пунктам Днепропетровской области. В результате пострадали люди, возникли пожары и зафиксированы серьезные разрушения зданий и транспорта.

Как сообщили председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и ГСЧС в Telegram, в Днепре травмированы четыре человека. Двое из них – 43-летний мужчина и 69-летняя женщина – были госпитализированы с состоянием средней тяжести.

В результате атаки произошло несколько пожаров. Загорелись админздание и автомобили. Полностью уничтожено 12 машин, еще 17 получили повреждения. Под огонь попали и жилые объекты: пострадали восемь домов, один частный разрушен полностью. Разрушение также зафиксировано на территории транспортного предприятия.

Пострадали другие районы области. В Павлограде горели дачный дом и авто, в Криворожском районе — заброшенное здание, а в Кривом Роге поврежден модульный дом.

В Синельниковском районе пожар охватил крышу местного лицея, сгорела сухая трава, поврежден частный дом и легковушка. Как уточнили позже в ГСЧС, удар пришелся непосредственно по учебному заведению. Огонь удалось оперативно потушить.

