США більше не мають потенціалу для посилення санкцій проти рф - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон майже вичерпав можливості для введення нових санкцій проти Росії. За його словами, обмеження вже запроваджено щодо ключових нафтових компаній, а подальші дії Сполучених Штатів будуть спрямовані радше на забезпечення виконання чинних санкцій, ніж на запровадження нових.

Про це Рубіо повідомив журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді. Відповідаючи на запитання про подальший тиск на Москву, він зазначив, що "фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям". "Ми вже вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях — саме цього всі й вимагали", — наголосив американський дипломат.

Окрему увагу держсекретар приділив питанню так званого "тіньового флоту", який Росія використовує для обходу нафтових обмежень. Він назвав боротьбу з ним не новим етапом санкцій, а частиною контролю за їхнім дотриманням, додавши, що європейські партнери мають відігравати активнішу роль у цьому процесі, оскільки більшість таких суден курсує поблизу їхніх вод.

Коментуючи дії Кремля, Рубіо зауважив, що про реальні наміри Росії можна судити лише за її поведінкою. На його думку, Москва чітко демонструє, що прагне захопити решту територій Донеччини, і такі вимоги є абсолютно неприйнятними для України.

Він також прокоментував інтенсивні ракетні удари по українській території, зазначивши, що їхня мета — зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення.

Говорячи про підтримку України, Рубіо підтвердив, що США постійно контактують із Києвом щодо допомоги у стабілізації енергетичної системи. Він підкреслив, що українська енергомережа з кожним роком зазнає дедалі більшого зносу. За його словами, обговорюється можливість надання не лише обладнання для ремонту та відновлення системи, а й оборонних засобів для захисту критичної інфраструктури.

Разом із тим Рубіо визнав, що головною проблемою залишається високий ризик знищення цього обладнання одразу після його встановлення. "Якщо техніка буде знищена через тиждень після монтажу — це, безумовно, серйозна проблема. І така ситуація спостерігається вже два-три роки", — підсумував він.

