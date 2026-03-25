Трамп закликав угорців голосувати за переобрання Орбана

Президент США Дональд Трамп публічно закликав угорців підтримати Віктора Орбана на парламентських виборах, які відбудуться 12 квітня 2026 року.

У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп заявив: "Угорщина: вийдіть і проголосуйте за Віктора Орбана. Він — справжній друг, борець і переможець. Я даю йому свою повну та беззастережну підтримку на переобрання прем’єр-міністром Угорщини. Я з ним на всіх етапах!"

Американський лідер назвав Орбана "сильним та впливовим лідером", який "невтомно бореться за свою країну, розвиває економіку та зупиняє нелегальну міграцію". Трамп також підкреслив, що за час правління Орбана відносини між США та Угорщиною досягли "нових висот".

Водночас угорський прем’єр протягом багатьох років піддається жорсткій критиці з боку міжнародних організацій та європейських інституцій. "Репортери без кордонів" і Freedom House регулярно фіксують в Угорщині системне придушення свободи слова, встановлення контролю над ЗМІ та переслідування незалежних журналістів. Європейський парламент у низці резолюцій вказував на серйозні загрози верховенству права, незалежності судової системи та академічним свободам.

Крім того, уряд Орбана неодноразово піддавався критиці за дискримінаційну політику щодо ЛГБТ-спільноти, зокрема через так званий "закон проти пропаганди гомосексуалізму", який у ЄС визнали таким, що порушує фундаментальні права людини.

У 2022 році Європейський парламент офіційно констатував, що Угорщина більше не є повноцінною демократією, а перетворилася на "гібридний режим виборчої автократії". Також через неодноразові випадки витоку конфіденційної інформації на користь Росії Європейський Союз обмежив доступ представників Угорщини до чутливих обговорень у рамках спільної політики безпеки.

