Трамп призвал венгров голосовать за переизбрание Орбана

Президент США Дональд Трамп публично призвал венгров поддержать Виктора Орбана на состоявшихся 12 апреля 2026 года парламентских выборах.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: "Венгрия: выйдите и проголосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, борец и победитель. Я даю ему свою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание премьер-министром Венгрии. Я с ним на всех этапах!

Американский лидер назвал Орбана "сильным и влиятельным лидером", который "без устали борется за свою страну, развивает экономику и останавливает нелегальную миграцию". Трамп также подчеркнул, что за время правления Орбана отношения между США и Венгрией достигли новых высот.

В то же время венгерский премьер на протяжении многих лет подвергается жесткой критике со стороны международных организаций и европейских институтов.

"Репортеры без границ" и Freedom House регулярно фиксируют в Венгрии системное подавление свободы слова, установление контроля над СМИ и преследование независимых журналистов. Европейский парламент в ряде резолюций указывал на серьезные угрозы верховенству права, независимости судебной системы и академическим свободам.

Кроме того, правительство Орбана неоднократно подвергалось критике за дискриминационную политику относительно ЛГБТ-сообщества, в частности из-за так называемого "закона против пропаганды гомосексуализма", который в ЕС признали нарушающим фундаментальные права человека.

В 2022 году Европейский парламент официально констатировал, что Венгрия больше не является полноценной демократией, а превратилась в "гибридный режим избирательной автократии". Также из-за неоднократных случаев утечки конфиденциальной информации в пользу России Европейский Союз ограничил доступ представителей Венгрии к чувствительным обсуждениям в рамках общей политики безопасности.

