В Україні дешевшає популярний овочі: скільки коштує

В Україні помітно дешевшає столовий буряк — основними причинами стали зниження попиту та різке збільшення пропозиції на ринку. Наразі в супермаркетах ціни коливаються приблизно від 6,59 до 11,20 грн за кілограм, і є підстави очікувати подальшого здешевшання через значні запаси продукції у сховищах, попри сезонні чинники.

За даними аналітиків EastFruit, тенденція до зниження цін розпочалася ще на початку березня і зберігається протягом останніх тижнів. Напередодні вихідних на оптових ринках буряк уже реалізовували по 3–8 грн/кг — це приблизно на 19% дешевше, ніж тижнем раніше. Головна причина — слабкий попит: споживачі купують менше, а торговельні мережі не поспішають нарощувати закупівлі.

У такій ситуації фермери змушені знижувати ціни, щоб частково розпродати запаси. Це типовий ринковий механізм: коли продажі падають, ціна стає ключовим інструментом стимулювання. Водночас нинішнє падіння виглядає глибшим, ніж звичайне короткострокове коливання.

Додатковим фактором стало різке зростання пропозиції. Частина виробників, які раніше стримували продажі в очікуванні вигідніших цін, одночасно вийшли на ринок, що призвело до суттєвого перевищення пропозиції над попитом.

Також на ринок тисне велика частка некондиційної продукції. Овочі нижчої якості продаються дешевше і знижують середню ціну, змушуючи навіть якісний буряк дешевшати для збереження конкурентоспроможності. У підсумку формується ефект перенасичення ринку.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ситуація виглядає ще більш показово: буряк подешевшав у середньому на 91%, що є одним із найвідчутніших падінь серед овочів.

Хоча зазвичай у цей період пропозиція поступово скорочується, цього року багато господарств мають значні залишки у сховищах. Тому навіть зі зменшенням нових надходжень дефіциту не очікується. Навпаки, виробники й надалі розпродаватимуть запаси, що може посилити тиск на ціни. Деякі учасники ринку вже прогнозують подальше здешевлення, якщо попит найближчим часом не відновиться.

Станом на 29 березня, за даними "Мінфіну", середня роздрібна ціна буряка становить близько 10,43 грн/кг — це приблизно на 1,8 грн менше, ніж у лютому. У найбільших мережах супермаркетів ціни виглядають так:

АТБ — близько 6,89 грн/кг

"Сільпо" — близько 12 грн/кг

"Фора" — близько 6,59 грн/кг

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!