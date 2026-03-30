В Украине дешевеет популярный овощ: сколько стоит

В Украине заметно дешевеет столовая свекла – основными причинами стали снижение спроса и резкое увеличение предложения на рынке. Сейчас в супермаркетах цены колеблются от 6,59 до 11,20 грн за килограмм, и есть основания ожидать дальнейшего удешевления из-за значительных запасов продукции в хранилищах, несмотря на сезонные факторы.

По данным аналитиков EastFruit, тенденция к понижению цен началась еще в начале марта и сохраняется в течение последних недель. В преддверии выходных на оптовых рынках свеклу уже реализовывали по 3–8 грн/кг — это примерно на 19% дешевле, чем неделей ранее. Главная причина – слабый спрос: потребители покупают меньше, а торговые сети не спешат наращивать закупки.

В такой ситуации фермеры вынуждены снижать цены, чтобы частично распродать запасы. Это типичный рыночный механизм: когда продажи падают, цена становится ключевым инструментом стимулирования. В то же время нынешнее падение выглядит более глубоким, чем обычное краткосрочное колебание.

Дополнительным фактором стал резкий рост предложения. Часть производителей, ранее сдерживавших продажи в ожидании более выгодных цен, одновременно вышли на рынок, что привело к существенному превышению предложения над спросом.

Также на рынок давит большая часть некондиционной продукции. Овощи более низкого качества продаются дешевле и снижают среднюю цену, заставляя даже качественную свеклу дешеветь для сохранения конкурентоспособности. В результате формируется эффект перенасыщения рынка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация выглядит еще более показательно: свекла подешевела в среднем на 91%, что является одним из наиболее ощутимых падений среди овощей.

Хотя обычно в этот период предложение постепенно сокращается, в этом году многие хозяйства имеют значительные остатки в хранилищах. Поэтому даже с уменьшением новых поступлений дефицита не ожидается. Напротив, производители и дальше будут распродавать запасы, что может усилить давление на цены. Некоторые участники рынка уже прогнозируют дальнейшее удешевление, если спрос в ближайшее время не восстановится.

По состоянию на 29 марта, по данным Минфина, средняя розничная цена свеклы составляет около 10,43 грн/кг — это примерно на 1,8 грн меньше, чем в феврале. В крупнейших сетях супермаркетов цены выглядят так:

АТБ – около 6,89 грн/кг

"Сельпо" – около 12 грн/кг

"Фора" – около 6,59 грн/кг

