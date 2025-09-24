В Україні загострюється дефіцит кадрів: кого найбільше шукають роботодавці

Українські роботодавці стикаються з дефіцитом кадрів у таких галузях, як транспорт, легка промисловість і торгівля. Найбільший попит наразі фіксуються на водіїв, швачок і продавців. Крім того, активно шукають підсобних робітників, кухарів, прибиральників та бухгалтерів, де кількість вакансій часто перевищує число охочих.

Як повідомляє Державна служба зайнятості, ринок праці в Україні продовжує зазнавати змін через вплив війни, міграційних процесів та економічних факторів. З початку року роботодавці виставили 309 тисяч вакансій, що дозволило працевлаштувати 238 тисяч українців на постійну чи тимчасову роботу, а також надати підтримку в започаткуванні власного бізнесу.

Проте баланс між попитом і пропозицією на ринку праці не завжди співпадає: в окремих професіях кількість шукачів значно перевищує кількість вакансій, тоді як в інших – ситуація протилежна.

За даними останнього дослідження, найбільший попит на ринку праці спостерігається для підсобних робітників, на яких припадає понад 15 тисяч вакансій. Ці фахівці виконують допоміжні роботи на складах, будівництві та у виробничих процесах, займаючись транспортуванням вантажів, прибиранням і сортуванням матеріалів. Хоча для цієї посади не потрібно високої кваліфікації, число бажаючих перевищує попит, зокрема наявно понад 18 тисяч резюме.

Читайте також: Молодь звільняється: у яких сферах бізнесу в Україні найбільше проблем

Далі за популярністю йдуть вакансії водіїв автотранспортних засобів. Їх кількість перевищує 13 тисяч, а от кандидатів значно менше – лише 10,6 тисячі, що свідчить про дефіцит кадрів у цій сфері.

Попит на продавців продовольчих товарів також досить високий – понад 13 тисяч вакансій, однак кандидати, яких є майже 20 тисяч, створюють сильну конкуренцію. Щодо продавців-консультантів, то тут спостерігається дещо менше розходження: більше 9 тисяч вакансій проти 11 тисяч охочих працювати.

У галузі громадського харчування також зберігається високий попит – майже 8,7 тисяч вакансій для кухарів, але шукачів цієї професії понад 12 тисяч. Водночас конкуренція в інших сферах, таких як прибиральники службових приміщень, бухгалтерія та вчителі, залишається високою, з більшою кількістю кандидатів, ніж вакансій.

Цікаво, що на ринку праці також з'являються деякі специфічні запити. Наприклад, шукають завідувачів оранжерей, начальників млинів чи навіть бандуристів.

Раніше ми розповідали, які вакансії пропонують найбільші роботодавці України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!