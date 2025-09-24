В Украине обостряется дефицит кадров: кого больше всего ищут работодатели

Украинские работодатели сталкиваются с дефицитом кадров в таких отраслях, как транспорт, легкая промышленность и торговля. Наибольший спрос в настоящее время фиксируется на водителей, швей и продавцов. Кроме того, активно ищут подсобных рабочих, поваров, уборщиков и бухгалтеров, где количество вакансий часто превышает число желающих.

Как сообщает Государственная служба занятости, рынок труда в Украине продолжает претерпевать изменения из-за влияния войны, миграционных процессов и экономических факторов. С начала года работодатели выставили 309 тысяч вакансий, что позволило трудоустроить 238 тысяч украинцев на постоянную или временную работу, а также оказать поддержку в открытии собственного бизнеса.

Однако баланс между спросом и предложением на рынке труда не всегда совпадает: в отдельных профессиях количество соискателей значительно превышает количество вакансий, тогда как в других – ситуация противоположная.

По данным последнего исследования, наибольший спрос на рынке труда наблюдается на подсобных рабочих, на которых приходится более 15 тысяч вакансий. Эти специалисты выполняют вспомогательные работы на складах, строительстве и в производственных процессах, занимаясь транспортировкой грузов, уборкой и сортировкой материалов. Хотя для этой должности не требуется высокой квалификации, число желающих превышает спрос, в частности имеется более 18 тысяч резюме.

Далее по популярности идут вакансии водителей автотранспортных средств. Их количество превышает 13 тысяч, а вот кандидатов значительно меньше – всего 10,6 тысячи, что свидетельствует о дефиците кадров в этой сфере.

Спрос на продавцов продовольственных товаров также достаточно высок – более 13 тысяч вакансий, однако кандидаты, которых насчитывается почти 20 тысяч, создают сильную конкуренцию. Что касается продавцов-консультантов, то здесь наблюдается несколько меньшее расхождение: более 9 тысяч вакансий против 11 тысяч желающих работать.

В сфере общественного питания также сохраняется высокий спрос – почти 8,7 тысяч вакансий для поваров, но соискателей этой профессии более 12 тысяч. В то же время конкуренция в других сферах, таких как уборщики служебных помещений, бухгалтерия и учителя, остается высокой, с большим количеством кандидатов, чем вакансий.

Интересно, что на рынке труда также появляются некоторые специфические запросы. Например, ищут заведующих оранжереями, начальников мельниц или даже бандуристов.

