В Україні різко подорожчав популярний овоч: скільки коштує

Ціни на огірки в Україні суттєво зросли та наразі коливаються в межах 135–175 грн за кілограм. Подорожчання пов’язане зі зменшенням обсягів врожаю та обмеженою пропозицією на ринку. Водночас у найближчій перспективі можливе зниження вартості за умови збільшення виробництва в тепличних господарствах.

Про це повідомляє EastFruit, зазначаючи, що причини зростання цін є комплексними: одночасно скоротився обсяг пропозиції та підвищився попит, що призвело до дефіциту.

Станом на зараз українські тепличні комбінати реалізують огірки за вказаними цінами, що приблизно на 10% більше порівняно з кінцем попереднього тижня. Основним фактором подорожчання стало зниження врожайності через несприятливі погодні умови — похолодання та нестачу сонячного світла. Це уповільнило ріст овочів і зменшило обсяги збору.

Попри зростання цін, попит на огірки залишається стабільно високим і навіть демонструє пожвавлення. Оскільки цей овоч входить до базового споживчого кошика українців, споживачі продовжують купувати його навіть за вищою ціною, що дозволяє виробникам утримувати новий рівень вартості. Додатковим чинником стало зменшення імпорту, зокрема з Туреччини, через сезонні обмеження. У попередні періоди імпорт стримував зростання цін, однак наразі його вплив мінімальний.

У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року тепличні огірки в Україні подорожчали приблизно на 34%.

Попри поточне підвищення вартості, учасники ринку прогнозують можливе здешевлення в майбутньому. Це стане реальним за умови покращення погодних умов і збільшення обсягів виробництва в теплицях. Водночас найближчим часом різкого падіння цін очікувати не варто.

За даними "Мінфіну", станом на 22 березня середня роздрібна ціна огірків у супермаркетах становить близько 173,18 грн/кг. Моніторинг цін у найбільших торговельних мережах показує, що найдоступніші пропозиції виглядають так: в АТБ огірки коштують приблизно 175,89 грн/кг, у "Сільпо" — близько 189 грн/кг, і у Varus — також орієнтовно 189 грн/кг.

