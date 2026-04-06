В Україні різко зросли ціни на популярний овоч: скільки коштують

Ціни на помідори в Україні різко пішли вгору — на оптових ринках вони вже досягають 150–170 грн за кілограм, що приблизно на 66% більше, ніж торік. Причинами стали обмежені обсяги виробництва та несприятливі погодні умови.

За даними аналітиків EastFruit, на ринку вже з’явилися перші партії українських тепличних томатів. Однак їх недостатньо, щоб вплинути на ситуацію — навпаки, ціни продовжують зростати.

Цьогоріч сезон стартував приблизно на півтора тижня раніше, ніж у 2025-му, але це не призвело до збільшення пропозиції. Через погодні умови дозрівання овочів сповільнилося, тому виробники поки не можуть забезпечити великі обсяги продукції. У результаті на ринку формується дефіцит.

Перші українські тепличні помідори продаються по 150–170 грн/кг. Попри високу вартість, попит залишається стабільним, що дозволяє продавцям утримувати ціни на високому рівні.

Учасники ринку прогнозують, що суттєве збільшення пропозиції можливе не раніше ніж за два тижні. До того часу ключову роль відіграє імпорт, зокрема з Туреччини. Турецькі томати наразі дешевші — близько 130–150 грн/кг, і саме вони частково стримують подальше подорожчання.

Втім, навіть із появою більшої кількості української продукції різкого зниження цін не очікується. Високі витрати на енергоносії та логістику, а також погодні ризики й надалі впливатимуть на ринок.

