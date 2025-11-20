Виплати для ВПО: хто має право на 2 тисячі гривень

В Україні внутрішні переселенці тепер можуть отримати додаткову допомогу в розмірі 2 тисяч гривень, якщо відповідають певним вимогам. Йдеться про так звану "сьому" виплату, яку почали призначати після шести місяців отримання стандартної допомоги на проживання.

Про це йдеться в урядовій постанові №1033. Після ухвалення нового рішення держава запровадила додаткову фінансову підтримку для людей, які були змушені покинути свої домівки й уже отримують допомогу на проживання. Право на доплату мають як наймані працівники, так і підприємці, за умови, що вони офіційно працюють і сплачують податки. Нову виплату можна отримати лише після того, як буде підтверджено безперервну офіційну зайнятість протягом шести місяців.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Запровадження доплати не скасовує можливості продовжувати отримувати основну допомогу на проживання, якщо людина відповідає критеріям вразливості. За задумом уряду, нова фінансова підтримка має мотивувати переселенців до офіційного працевлаштування та забезпечити стабільний дохід сім’ям.

Щоб оформити цю виплату, під час останнього місяця отримання допомоги на проживання необхідно підтвердити факт трудової, підприємницької чи професійної діяльності. Відомості про зайнятість або сплату податків повинні бути відображені у державних реєстрах. Підтвердження може здійснюватися через дані про сплату соціальних внесків, довідку з місця роботи про перерахування ЄСВ або копію поданої декларації платника єдиного податку. Після подання документів Пенсійний фонд перевіряє інформацію через відповідні реєстри, і нарахування коштів відбувається автоматично. Якщо виплата не надходить, переселенцю варто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!