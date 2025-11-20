Выплаты для ВПЛ: кто имеет право на 2 тысячи гривен

В Украине внутренние переселенцы теперь могут получить дополнительную помощь в размере 2 тысячи гривен, если отвечают определенным требованиям. Речь идет о так называемой "седьмой" выплате, которую начали назначать после шести месяцев получения стандартного пособия на проживание.

Об этом говорится в правительственном постановлении №1033. После принятия нового решения государство ввело дополнительную финансовую поддержку для людей, вынужденных покинуть свои дома и уже получающих помощь на проживание. Право на доплату имеют как наемные работники, так и предприниматели при условии, что они официально работают и платят налоги. Новую выплату можно получить только после того, как будет подтверждена непрерывная официальная занятость в течение шести месяцев.

Введение доплаты не отменяет возможности продолжать получать основную помощь на проживание, если человек отвечает критериям уязвимости. По замыслу правительства новая финансовая поддержка должна мотивировать переселенцев к официальному трудоустройству и обеспечить стабильный доход семьям.

Чтобы оформить эту выплату, в последний месяц получения пособия на жительство необходимо подтвердить факт трудовой, предпринимательской или профессиональной деятельности. Сведения о занятости или уплате налогов должны быть отражены в государственных реестрах. Подтверждение может производиться через данные об уплате социальных взносов, справку с места работы о перечислении ЕСВ или копию поданной декларации плательщика единого налога. После подачи документов Пенсионный фонд проверяет информацию через соответствующие реестры и начисление средств происходит автоматически. Если выплата не поступает, переселенцу следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

