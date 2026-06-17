Баклажани по-корейськи за 2 години: рецепт найкращої закуски

Ця закуска поєднує насичений смак овочів із пікантною солодко-гострою ноткою соєвого соусу, часнику та коріандру. Завдяки правильній технології приготування вона виходить ароматною, добре тримає форму та довго зберігається у банках.

Про це розповіли на сторінці VD Necrasova.

Інгредієнти:

Баклажани - 3 кг

Перець солодкий - 1 кг

Перець гострий - 200 г

Помідори - 1,5 кг

Цибуля - 600 г

Петрушка (або кінза, кріп) - 70 г

Сіль - 3 ст. л

Олія рослинна - 300 мл

Соєвий соус - 6 ст. л

Мелений коріандр - 1,5 ст. л

Цукор - 1,5 ст. л

Часник - 2 головки

Оцет 9% - 50 мл

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Спосіб приготування:

Баклажани нарізають брусочками приблизно по півтора сантиметра, після чого пересипають сіллю та залишають на кілька годин. Такий етап допомагає прибрати зайву гіркоту та зберегти щільну структуру овочів під час подальшого тушкування. Далі їх відтискають і промивають холодною водою. Інші овочі готують окремо: солодкий перець нарізають соломкою, цибулю — півкільцями, гострий перець — дрібними шматочками, помідори — кубиками, а зелень дрібно шаткують. У великій каструлі або глибокій сковороді розігрівають олію й спочатку обсмажують цибулю до легкої золотистості. Потім додають помідори та тушкують кілька хвилин, поки вони пустять сік. Далі вводять перець і продовжують коротке тушкування, після чого додають соєвий соус, спеції, цукор, сіль, подрібнений часник і зелень. Підготовлені баклажани додають до овочевої маси, ретельно перемішують і тушкують під кришкою ще кілька хвилин, щоб вони добре просочилися соусом. Наприкінці вливають оцет і доводять страву до готовності на слабкому вогні. Гарячу закуску одразу розкладають у стерилізовані банки, щільно закривають, перевертають догори дном і вкривають до повного охолодження. Зберігають у прохолодному темному місці, де вона може стояти до року.

Такі баклажани виходять соковитими, ароматними та пряними, а поєднання томатів, часнику та спецій робить їх універсальною зимовою закускою, яка легко доповнить як повсякденний, так і святковий стіл.

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