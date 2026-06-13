Хвороба Маделунга у Львові: лікують засудженого з рідкісним діагнозом

Уявіть: на всю планету відомо лише близько 300 випадків певної хвороби. І один із них — просто у Львові. У Багатопрофільній лікарні №19, яка підпорядковується пенітенціарній системі, вже кілька місяців борються за здоров'я засудженого з хворобою Маделунга.

Ця патологія має ще одну назву — поширений симетричний ліпоматоз. Звучить складно, але суть жахлива: організм перестає контролювати накопичення жирової тканини, і вона безупинно розростається в ділянці шиї, плечей та верхньої частини тулуба. З часом ці утворення починають тиснути на трахею та стравохід — людині стає важко дихати й ковтати.

Перший раз хірурги взялися за скальпель ще торік у жовтні — видалили великі жирові маси на шиї. Але хвороба вимагала більшого. Нещодавно відбувся другий етап: через складність випадку до операції долучилися щелепно-лицеві хірурги з Лікарні Святого Пантелеймона. Разом вони видалили масивну жирову пухлину на передній поверхні шиї, яка буквально здавлювала тканини навколо.

Але крапку ставити ще зарано. Попереду — ще одне втручання, цього разу на задній частині шиї. А після завершення всього курсу лікування чоловіка чекає і косметична корекція: медики хочуть не лише повернути йому здоров'я, а й гідний зовнішній вигляд.

Ця історія — нагадування про те, що навіть у найскладніших умовах українські лікарі роблять те, що, здавалося б, можливе лише в провідних світових клініках.