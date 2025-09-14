Найбільше страждають літні люди: чому клієнти 'Ощадбанку' залишаються без карток

Клієнти "Ощадбанку" скаржаться, що не можуть підключити свої карткові рахунки для отримання виплат за програмою "Е-відновлення", якщо у них немає ІПН.

На порталі Мінфіну один із користувачів зазначив, що ця проблема має масовий характер і стосується саме клієнтів банку без ІПН.

"Найчастіше це люди похилого віку з простими кнопковими телефонами. Якщо ж є смартфон, проблем із відкриттям картки Моно не виникає. Виходить, що найуразливіше населення не може отримати компенсацію через небажання когось вирішувати цю проблему", – розповів клієнт.

За словами клієнта, у відділенні банку, на жаль, не змогли надати допомогу.

"Особливо сумно, що люди похилого віку не можуть самостійно вирішити це питання", — підсумував він.

