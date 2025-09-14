Больше всего страдают пожилые люди: почему клиенты 'Ощадбанка' остаются без карт

Клиенты "Ощадбанка" жалуются, что не могут подключить свои карточные счета для получения выплат по программе "Е-відновлення", если у них нет ИНН.

На портале Минфина один из пользователей отметил, что эта проблема носит массовый характер и касается именно клиентов банка без ИНН.

"Зачастую это пожилые люди с простыми кнопочными телефонами. Если же есть смартфон, проблем с открытием карты Моно не возникает. Выходит, что самое уязвимое население не может получить компенсацию из-за нежелания кого-то решать эту проблему", – рассказал клиент.

Читайте также: Клиентам Ощадбанка обещают 500 гривен бонуса: что нужно сделать

По словам клиента, в отделении банка, к сожалению, не смогли оказать помощь.

"Особенно грустно, что старики не могут самостоятельно решить этот вопрос", – подытожил он.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке объяснили, в каких случаях клиентам могут отказать в выдаче средств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!