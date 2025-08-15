Трамп та путін розпочали зустріч в Анкориджі у форматі 'три на три'

Літак президента Росії Володимира Путіна приземлився на військовій базі в Анкориджі, штат Аляска, де запланована зустріч з Дональдом Трампом — перша за нинішньої каденції американського лідера. Під час перельоту із західної частини Росії борт Путіна зробив зупинку у Магадані на Далекому Сході, після чого вирушив до Анкориджа.

На завершальному етапі маршруту цей рейс став найпопулярнішим у світі на сервісі FlightRadar24 — його відстежували понад 450 тисяч користувачів. Про це повідомляє OBOZ.

Дональд Трамп прибув до Аляски трохи раніше. Під час польоту він поспілкувався з журналістами, заявивши, що не має наміру вести розмову про територіальні питання "від імені України". Водночас він допустив можливість надання Україні певних гарантій спільно з європейськими країнами, але поза рамками НАТО.

Перемовини Путіна та Трампа відбудуться у форматі "три на три". З американської сторони, окрім президента, в них братимуть участь Марко Рубіо та Стівен Уїткофф, повідомив Білий дім.

