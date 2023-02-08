Будете постійно сваритися та можете захворіти: який вазон краще викинути з будинку

Дифенбахія дуже поширена рослина, яку тримають в оселях, в офісах, кав'ярнях, ресторанах. Цей вазон прикрасить собою будь-який простір, адже є дуже гарним, а ще – швидко росте та не потребує особливого догляду.

Дифенбахія має велике листя та цвіте. Існує понад 40 сортів цієї рослини.

Найбільш популярні для домашнього розведення є такі сорти дифенбахії:

Ерстеда – суцільне темно-зелене листя з широким світлою прожилкою по центру;

Сегуїна – на листках малюнки у формі ялинок;

Камілла – листя зі світло-лимонними плямами всередині та темною облямівкою по краях;

Баузе — листя має жовто-зелене забарвлення та мармурові малюнки;

Боуман – великі овальні листки зі світлими лініями й цятками;

Дифенбахія плямиста – гострі листки з плямами бежевого кольору;

Марс – велике листя зі світлими смужками.

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Про користь дифенбахії вказують такі факти: Завдяки великому листю ця рослина зволожує повітря, а її фітонциди здатні очистити приміщення від хвороботворних мікроорганізмів. Також рослина здатна очищати повітря від пилу.

Однак дифенбахія й отруйна рослина, точніше – її сік. При потраплянні на шкіру він може викликати опік та утворити виразки. А якщо сік рослини потрапить на слизову очей, то навіть можна тимчасово втратити зір. При потраплянні на слизову рота можна отримати сильну алергічну реакцію – опухне язик та горло, ускладниться дихання.

До речі, за цю властивість соку росини її називали "німа різка" – вона була покаранням для рабів. За балакучість їх змушували відкушувати частину стебла, або листка дифенбахії й вони втрачали можливість говорити.

Небезпечна ця рослина й для домашніх тварин, тож якщо ви зважитеся тримати її у будинку, попіклуйтеся, щоб домашні улюбленці не мали до неї доступу. За народними прикметами ця рослина здатна привнести розбрат в оселю. Вважається, що скрізь, де є дифенбахія, починаються сварки.

Вважається, що дифенбахія не любить чоловіків й намагається їх "вижити" з будинку. Начебто ця рослина хоче, аби її господиня була одинокою, тож забирає чоловічу силу.

А ще за народними прикметами, у родині, де є незаміжні дівчата, тримати цю рослину не варто – бо вона відвадить наречених.

У спальні теж не варто тримати дифенбахію, начебто вона сприяє безпліддю.

Однак, як кажуть в народі, дифенбахія здатна бути жіночим оберегом – вона начебто сприятиме "вічній молодості" та ділиться з жінками своєю енергією.

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