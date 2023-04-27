Швидко розмножується та виїдає соковиті паростки: ефективні способи боротьби з попелицею

Попелиці (або тля) — це комахи, що є загрозою для садових квітів та городніх культур. Вони смокчуть сік м'яких частин рослин, бутонів квіток та молодих пагонів, завдаючи шкоди врожаям.

Попелиця активізується початку весни та починає знищувати молоді пагони, чи бутони квітів, внаслідок чого рослина може вповільнити зростання, або й взагалі загинути.

За один вегетаційний період може розвиватися до 18 поколінь попелиць. А протягом місяця одна самка тлі може розплодити до 100 тисяч нових особин.

Попелиці вражають садові дерева, овочеві культури, декоративні дерева та квіти. А ще – виділяють солодкі екскременти, що приваблюють мурах та інших шкідників. Також тля може переносити збудники до 100 небезпечних для рослин захворювань.

Якщо вчасно не почати боротьбу з цим шкідником, він значно розповсюдиться в саду та на городі та завдасть значної шкоди рослинам.

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Боротьба з попелицею

Починати винищувати тлю потрібно, як тільки вона починає з'являтися на пагінцях та листках рослин. Якщо попелиця вже заполонила чи не всю рослинність, народні методи будуть неефективними.

Деякі городники зривають та зрізають уражені попелицею частини рослин та засипають їх сіллю, або обдають окропом.

Шкідників можна спробувати змити водою у якусь місткість та змити у каналізацію.

Проте найкраще обприскувати рослини спеціальними розчинами, проводити цю процедуру потрібно або як тільки зійде сонце, або на ніч. Цю процедуру проводять по всіх частинах рослин.

Гірчиця – потрібно взяти літр теплої води та 100 г гірчичного порошку, розмішати та настояти до 5 днів. Процідіть розчин, додайте в нього 3 столові ложки соди та 2 столові ложки рідкого дьогтяного або іншого мила. Обробіть уражені рослини зранку або на ніч.

Сода – на 10 літрів води всипте 5 столових ложок соди, додайте 4 ст. л. рідкого мила та 2 ст. л. олії. Перемішайте та обприскуйте рослини.

Бадилля помідорів – нарвіть до кілограма бадилля, покришіть його та залийте трьома літрами води. У великій каструлі поставте цю суміш на вогонь, доведіть до кипіння та проваріть 30 хвилин. Після того, як цей "препарат" захолоне, доведіть розчин до 4 літрів та обприскайте ним рослини.

Перець – 50 г меленого червоного гострого перцю залийте літром гарячої води, проваріть 20 хвилин. Коли суміш охолоне, процідіть та додайте ще 4 літри води. Обприскайте рослини (при такій процедурі треба одягнути захисну маску та окуляри, аби розчин не потрапив на обличчя).

Часник – пів кіло часнику треба розчавити у блендері та розвести його у відрі теплої води. Накрийте відро кришкою та залиште на два дні, потім процідіть розчин й додайте до нього 100 мл рідкого мила. Обробіть рослину, причому приділіть увагу всім її частинам – і листкам, і квітам, і стеблам.

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Чистотіл – потрібно 5 літрів води та три кущі чистотілу, які треба порізати на шматки. Подрібнений чистотіл заливають водою та залишають настоюватися до двох діб. Потім проціджують рідину, додають рідке мило – 1 ст. л. на літр рідини – та обприскують рослини.

Зола – склянку золи треба розчинити у 5 л окропу. Настоюйте протягом доби, а потім обприскуйте уражені рослини.

Мило – 100 грамів господарського мила треба натерти й залити літром гарячої води. Розмішайте, щоб мило розчинилося. У відро теплої води влийте розчин, розмішайте та обприскайте рослини.

Ефірні олії – 10 крапель ефірної олії чайного дерева, ялиці або кедра розводять у літрі води, виливають у пульверизатор та обробляють квіти.

Пропонуємо дізнатися про ще одного городнього та садового шкідника, який має привабливий вигляд, а насправді становить значну загрозу рослинам.

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