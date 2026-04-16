Частина українців отримає 1500 гривень доплати до пенсії: про кого йдеться

В Україні стартувала виплата нової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень. Більшість одержувачів мають отримати кошти разом із пенсією або соціальними виплатами до 25 квітня.

У Міністерство соціальної політики України пояснили, що гроші надходитимуть автоматично — на банківську картку або через листоношу разом із пенсійною виплатою. Втім, частина українців отримає ці кошти пізніше — уже після 1 травня.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Йдеться про громадян, які звернуться за оформленням пенсії у травні, але виплату їм призначать із квітня заднім числом. У такому випадку пенсію за квітень нарахують одразу, а додаткові 1500 гривень людина отримає вже в травні.

Доплата передбачена для пенсіонерів, у яких загальний розмір пенсії разом із усіма надбавками не перевищує 25 950 гривень.

Нагадаємо, ми вже писали, які комунальні послуги в Україні подорожчали найбільше.

