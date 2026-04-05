Що робити затриманим ТЦК: юрист пояснив алгоритм дій

У випадках можливого перевищення повноважень з боку співробітників ТЦК фахівці радять насамперед звертатися за професійною правничою допомогою та фіксувати всі обставини події.

У суспільстві все частіше використовують термін "бусифікація" — ним позначають примусове доставлення людини до територіального центру комплектування, зокрема у випадках, коли особа має право на відстрочку або бронювання. Адвокат з Адвокатського об'єднання "LESHCHENKO & PARTNERS" Данило Трясов пояснив, що може статися, якщо чоловіка забрали до ТЦК.

Як діяти родичам у разі затримання людини

Адвокат зазначає, що передусім потрібно зафіксувати факт інциденту — бажано на відео — та одразу викликати поліцію за номером 102.

Після прибуття правоохоронців слід подати заяву про кримінальне правопорушення, адже дії співробітників ТЦК у певних випадках можуть кваліфікуватися як перевищення службових повноважень або навіть незаконне позбавлення волі.

Окрім цього, родичі або представник можуть звернутися зі скаргою до слідчого судді за місцем розташування ТЦК, вказавши на незаконне затримання. Закон передбачає, що суд має реагувати на такі звернення і може ухвалити рішення про звільнення особи, однак на практиці такі випадки трапляються нечасто.

У разі відмови у задоволенні скарги юрист рекомендує звертатися до адміністративного суду — зокрема для оскарження дій посадових осіб або рішень щодо мобілізації.

Якщо зв’язок із людиною втрачено, варто також звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони або до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Де шукати людину

Точно визначити місце, куди доставили особу, заздалегідь неможливо — зазвичай це з’ясовується через контакти з ТЦК або поліцією. У таких ситуаціях важливо діяти офіційно та одразу повідомляти про можливе правопорушення.

Юристи застерігають від самостійних спроб "вирішити питання" без правової підтримки, адже це може призвести до помилок, які ускладнять подальший захист прав.

Рекомендації для самої людини

Якщо особу доставили до ТЦК, насамперед рекомендується:

зв’язатися з родичами або адвокатом;

повідомити про наявність відстрочки або бронювання;

не підписувати жодних документів без розуміння їх змісту;

у разі необхідності — письмово зазначати свою незгоду.

Також варто уникати психологічного тиску та не погоджуватися на дії, з якими людина не згодна, адже це може вплинути на подальші юридичні процедури.

Якщо людину вже відправили до навчального центру

Ситуація значно ускладнюється, якщо особу направили до навчального центру. У такому разі вона вважається мобілізованою та проходить військову службу.

Оскаржити такі дії можна вже через адміністративний суд — шляхом подання позову про скасування наказу про мобілізацію або зарахування до військової частини. Водночас судові процеси можуть тривати довго, що ускладнює захист прав.

За словами юриста, успішно вирішити такі справи вдається не завжди, тому своєчасна правова допомога та правильні дії з самого початку відіграють вирішальну роль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!