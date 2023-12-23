Що треба зробити під час переїзду, щоб не вимкнули газопостачання: роз'яснення від "Нафтогазу"
При переїзді до нового житла, яке має підключене газопостачання, необхідно укласти договір про газопостачання з постачальником газу.
Цей договір є обов'язковим для всіх споживачів газу, незалежно від того, є вони власниками житла чи орендують його. Про це пише "Нафтогаз" у себе на сторінці у Facebook.
Читайте також: Експерт розповів, як ефективно зігрітися, коли вдома немає опалення
Для укладення договору про газопостачання необхідно зібрати наступний пакет документів:
- Ідентифікаційний код (РНОКПП);
- Документ, що засвідчує особу;
- Документ, що підтверджує право власності на житло;
- Заява-приєднання до договору про газопостачання.
Шаблон заяви-приєднання можна знайти на сайті постачальника газу.
Пакет документів можна подати одним із зручних для вас способів:
- Надіслати фото документів на електронну адресу постачальника газу;
- Надіслати копії документів на поштову адресу постачальника газу;
- Звернутися з оригіналами документів до найближчого відділення банку-партнера постачальника газу.
Після успішного завершення заявки перевірити оновлені дані можна в особистому кабінеті на сайті постачальника газу або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ.
Договір про газопостачання укладається на строк не менше 5 років. Якщо за цей час договір не буде розірваний, він продовжиться на наступний строк.
Договір про газопостачання може бути розірваний за згодою сторін або в односторонньому порядку.
Для розірвання договору за згодою сторін необхідно подати заяву про розірвання договору до постачальника газу.
Для розірвання договору в односторонньому порядку необхідно повідомити постачальника газу про своє рішення не пізніше ніж за 10 днів до дати розірвання договору.
- Укладання договору про газопостачання є безкоштовним.
- Вартість розподілу газу встановлюється постачальником газу.
- Вартість спожитого газу встановлюється постачальником газу.
Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!