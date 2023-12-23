Що треба зробити під час переїзду, щоб не вимкнули газопостачання: роз'яснення від "Нафтогазу"

Чи потрібно повідомляти Нафтогаз під час переїзду

При переїзді до нового житла, яке має підключене газопостачання, необхідно укласти договір про газопостачання з постачальником газу.

Цей договір є обов'язковим для всіх споживачів газу, незалежно від того, є вони власниками житла чи орендують його. Про це пише "Нафтогаз" у себе на сторінці у Facebook.

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Для укладення договору про газопостачання необхідно зібрати наступний пакет документів:

Ідентифікаційний код (РНОКПП);

Документ, що засвідчує особу;

Документ, що підтверджує право власності на житло;

Заява-приєднання до договору про газопостачання.

Шаблон заяви-приєднання можна знайти на сайті постачальника газу.

Пакет документів можна подати одним із зручних для вас способів:

Надіслати фото документів на електронну адресу постачальника газу;

Надіслати копії документів на поштову адресу постачальника газу;

Звернутися з оригіналами документів до найближчого відділення банку-партнера постачальника газу.

Після успішного завершення заявки перевірити оновлені дані можна в особистому кабінеті на сайті постачальника газу або в наступному друкованому рахунку за спожитий газ.

Договір про газопостачання укладається на строк не менше 5 років. Якщо за цей час договір не буде розірваний, він продовжиться на наступний строк.

Договір про газопостачання може бути розірваний за згодою сторін або в односторонньому порядку.

Для розірвання договору за згодою сторін необхідно подати заяву про розірвання договору до постачальника газу.

Для розірвання договору в односторонньому порядку необхідно повідомити постачальника газу про своє рішення не пізніше ніж за 10 днів до дати розірвання договору.

Укладання договору про газопостачання є безкоштовним.

Вартість розподілу газу встановлюється постачальником газу.

Вартість спожитого газу встановлюється постачальником газу.

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