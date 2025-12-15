Що таке EcoFlow та який обрати для квартири

Часті й тривалі перебої з електропостачанням змусили багатьох українців замислитися над альтернативними джерелами енергії. Особливо актуальним це питання стало для мешканців багатоповерхівок, де встановлення генератора зазвичай неможливе.

Ці пристрої вирізняються компактними габаритами та мобільністю. Вони значно менші за генератори, легко переносяться між кімнатами або навіть між різними будівлями, що робить їх зручними для використання вдома, в офісі чи під час переїздів.

EcoFlow часто порівнюють із павербанками, однак зарядні станції мають значно вищу потужність і більший запас енергії. Завдяки наявності розетки на 220 В вони здатні живити побутову техніку протягом багатьох годин або навіть кількох діб — усе залежить від конкретної моделі. Крім того, такі станції вважаються безпечнішими, екологічнішими та економнішими за традиційні генератори.

На відміну від генераторів, які шкідливі для довкілля, потребують пального та заборонені до використання в приміщеннях, зарядні станції EcoFlow можна безпечно експлуатувати в закритому просторі. Вони також працюють майже безшумно, що є додатковою перевагою.

Як підібрати зарядну станцію EcoFlow

Щоб зрозуміти, яка модель підійде саме вам, можна скористатися спеціальним онлайн-калькулятором, який активно поширюють у соціальних мережах. Для розрахунку необхідно:

обрати перелік пристроїв, які планується підключати до станції;

вказати їхню потужність і бажаний час автономної роботи;

отримати орієнтовні рекомендації щодо параметрів зарядної станції.

Автор калькулятора наголошує, що інструмент призначений лише для приблизних підрахунків і не гарантує абсолютної точності. Користувачам радять додатково перевіряти всі розрахунки з урахуванням характеристик конкретної техніки.

Для прикладу, якщо від станції планується живити Wi-Fi роутер на 10 Вт протягом 5 годин, LED-лампу на 10 Вт — 3 години, ноутбук на 60 Вт — 3 години та холодильник потужністю 100 Вт упродовж доби, калькулятор покаже такі орієнтовні вимоги:

мінімальна ємність станції — близько 2 660 Вт·год;

середня робоча потужність — приблизно 180 Вт.

Водночас слід пам’ятати, що реальні показники можуть відрізнятися, тому для точнішого вибору варто враховувати пускові струми та індивідуальні характеристики кожного приладу.

Скільки коштують станції EcoFlow

Ціна зарядних станцій EcoFlow залежить від їхньої потужності та ємності. В офіційних магазинах вартість таких пристроїв може сягати 144 999 гривень.

Під час купівлі важливо перевіряти наявність моделі на складі. У разі відсутності доведеться або чекати на постачання, або підбирати альтернативний варіант зі схожими параметрами.

Важливі нюанси експлуатації

Підключення EcoFlow до електромережі за допомогою кабелю з двома вилками категорично заборонене. Усі електроприлади потрібно під’єднувати безпосередньо до портів зарядної станції. Якщо розеток 220 В недостатньо, рекомендується використовувати якісний подовжувач.

Також EcoFlow можна застосовувати як джерело безперебійного живлення: станція підключається до мережі, а вся необхідна техніка — до самої станції. Такий варіант використання, за словами керівника сервісної служби Drone.ua Кирила Шатова, дозволяє автоматично підтримувати живлення під час відключень електроенергії.

