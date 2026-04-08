До 26 тисяч гривень: хто в Україні має найбільшу пенсію

В Україні можуть переглянути обмеження щодо максимальних пенсій, зокрема скасувати понижувальні коефіцієнти для окремих категорій громадян. Йдеться про вибіркові зміни, які насамперед стосуватимуться військовослужбовців строкової служби та представників сектору безпеки й оборони.

Відповідний законопроєкт уже передано на розгляд профільного комітету Верховна Рада України. Про це пишуть Новини.LIVE.

Що пропонує законопроєкт

Ініціатива №15090-1 передбачає заборону застосування понижувальних коефіцієнтів до пенсій осіб, звільнених із військової служби. Автори документа пропонують повністю скасувати ці обмеження та застосовувати нові правила до всіх перерахунків незалежно від дати звільнення.

Зміни планують внести до чинного законодавства про пенсійне забезпечення військових та деяких інших категорій громадян.

Передбачається, що нові норми поширюватимуться на:

військових із необхідною вислугою років або інвалідністю, отриманою під час служби;

пенсіонерів сектору безпеки й оборони, а також членів їхніх сімей.

Автори законопроєкту наголошують, що за останнє десятиліття суди неодноразово визнавали обмеження пенсій незаконними — йдеться про сотні тисяч відповідних рішень. Тому метою ініціативи є припинення практики зменшення виплат для цих категорій громадян.

Які обмеження діють зараз

Станом на 2026 рік в Україні продовжує діяти "стеля" для пенсій, призначених за спеціальними законами. Максимальний розмір виплат обмежений десятьма прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб.

Після підвищення цього показника до 2 595 грн максимальна пенсія становить 25 950 грн. Якщо ж сума перевищує цей рівень, до "надлишку" застосовуються понижувальні коефіцієнти, які визначає уряд. Наприклад, при перевищенні ліміту діє коефіцієнт 0,5, що фактично зменшує частину виплат.

У разі ухвалення законопроєкту ці обмеження для військових та представників сектору безпеки можуть бути скасовані.

