Доплата вчителям за кваліфікаційну категорію: на яку суму можна розраховувати

Посадовий оклад педагогічних працівників у 2025 році визначається за Єдиною тарифною сіткою, а розмір доплати за кваліфікаційну категорію залежить від тарифного розряду, присвоєного на її основі. Багатьох освітян цікавить, які саме суми отримують учителі з першою та другою категорією.

Як формуються оклади та які виплати передбачені для цих категорій пояснює Новини.LIVE. Посадовий оклад формується шляхом множення ставки працівника 1 тарифного розряду — у 2025 році це 3 195 грн — на відповідний коефіцієнт.

Для педагогів без категорії мінімальний дохід становить 6 396,5 грн без додаткових надбавок. Наказ МОН №557 визначає такий розподіл тарифних розрядів: без категорії відповідають 10–11 розрядам, друга категорія має 12 розряд, перша — 13, а вища — 14. Ця система стосується всіх педагогічних працівників, включно з учителями, вихователями, викладачами, логопедами, методистами, соціальними педагогами та психологами.

Коефіцієнт для другої категорії становить 2,12, а для першої — 2,27. Якщо помножити їх на ставку 1 розряду, отримаємо мінімальні оклади: для другої категорії — 6 773,4 грн, для першої — 7 252,65 грн. Різниця між ними складає приблизно 479 грн.

Однак згідно з постановою Кабміну №22 педагогам обов’язково нараховується 10% надбавки, що збільшує заробіток. Враховуючи її, учитель першої категорії отримує мінімум 7 978,3 грн, а другої — 7 450,3 грн. У такому разі різниця між категоріями зростає до 528 грн.

