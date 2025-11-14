Доплата учителям за квалификационную категорию: на какую сумму можно рассчитывать

Должностной оклад педагогических работников в 2025 году определяется Единой тарифной сеткой, а размер доплаты за квалификационную категорию зависит от тарифного разряда, присвоенного на ее основе. Многих педагогов интересует, какие суммы получают учителя с первой и второй категорией.

Как формируются оклады и какие выплаты, предусмотренные для этих категорий, объясняет Новости.LIVE. Должностной оклад формируется путем умножения ставки работника 1 тарифного разряда – в 2025 году это 3195 грн – на соответствующий коэффициент.

Для педагогов без категории минимальный доход составляет 6396,5 грн без дополнительных надбавок. Приказ МОН №557 определяет такое распределение тарифных разрядов: без категории соответствуют 10–11 разрядам, вторая категория имеет 12 разряд, первая — 13, а высшая — 14. Эта система касается всех педагогических работников, включая учителей, воспитателей, преподавателей, логопедов, методистов, социальных.

Коэффициент для второй категории составляет 2,12, а для первой – 2,27. Если умножить их на ставку 1 разряда, получим минимальные оклады: для второй категории – 6 773,4 грн, для первой – 7 252,65 грн. Разница между ними составляет около 479 грн.

Однако согласно постановлению Кабмина №22 педагогам обязательно начисляется 10% надбавки, что увеличивает заработок. Учитывая ее, учитель первой категории получает минимум 7 978,3 грн., а второй — 7 450,3 грн. В этом случае разница между категориями растет до 528 грн.

