Доступний та надійний: названо найпопулярніший автомобіль Європи
Незважаючи на загальне зниження продажів у сегменті, Volkswagen Golf утримує лідерство на найбільшого авторинку Європи — у Німеччині. За підсумками січня–лютого 2026 року Golf посідає перше місце з часткою ринку 3,5%.
Про це свідчать дані аналітичного агентства Focus2Move. Хоча продажі моделі впали на 10,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, найближчі конкуренти все ще значно відстають. Секрет успіху "Гольфа" вже понад 50 років залишається незмінним: надійність, висока ліквідність на вторинному ринку та статус еталонного автомобіля у своєму класі.
Домінування концерну Volkswagen
Цікаво, що весь п’єдестал пошани в Німеччині на початку 2026 року належить саме бренду Volkswagen:
- 2 місце — кросовер Tiguan (падіння продажів на 28,6%). Модель цінують за універсальність і комфорт, проте попит на неї помітно знизився.
- 3 місце — стильний компактний кросовер T-Roc, продажі якого впали на 31%.
Несподівані злети в десятці лідерів
Справжньою сенсацією початку року став стрімкий успіх електричного кросовера Skoda Elroq. Його продажі зросли на фантастичні 790,5%, завдяки чому модель одразу піднялася на 6-те місце.
Також суттєве зростання продемонстрували:
- Audi A6 (+48,6%)
- Opel Corsa (+21,7%)
Це свідчить про те, що німецькі покупці поступово змінюють пріоритети, звертаючи увагу як на преміальні седани, так і на доступні компактні моделі.
Водночас деякі традиційні бестселери, такі як Volkswagen Passat і Mercedes GLC, демонструють негативну динаміку.
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у Німеччині (січень–лютий 2026):
- Volkswagen Golf — (-10,3%)
- Volkswagen Tiguan — (-28,6%)
- Volkswagen T-Roc — (-31%)
- Skoda Octavia — (-1,7%)
- Opel Corsa — (+21,7%)
- Skoda Elroq — (+790,5%)
- Audi A6 — (+48,6%)
- Volkswagen Passat — (-21,6%)
- BMW X1 — (+4%)
- Mercedes GLC — (-5,9%)
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!