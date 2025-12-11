Дрони атакували російський Великий Новгород: виникла пожежа на хімзаводі (фото)

Уночі на 11 грудня безпілотники атакували російське місто Великий Новгород, де, за попередніми даними, постраждав стратегічний хімічний завод ПАТ "Акрон" — один із найбільших виробників добрив і азотних сполук у РФ. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа, супроводжувана щонайменше шістьма вибухами.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra, пабліки. Мешканці міста всю ніч чули гучні вибухи та прольоти дронів, а в соцмережах поширюються відео з потужною загарою над промисловим об’єктом. Губернатор Новгородської області Олександр Дронов о 04:00 ранку підтвердив атаку, зазначивши роботу ППО, яка збила значну кількість загроз. Минулося без постраждалих серед цивільних.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

Наслідки для виробництва та інфраструктури завод не розголошуються — російська влада традиційно мовчить про збитки. Атака на "Акрон", чия продукція має подвійне призначення (включно з компонентами для вибухівки), стала частиною ширшої нальоту на рф, що торкнувся Москви та інших регіонів.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!