Це варто побачити: коли в Україні очікується 'криваве місячне затемнення'

На початку березня 2026 року небо над планетою подарує одне з найяскравіших астрономічних видовищ року — повне місячне затемнення, яке в народі часто називають "Кривавим Місяцем" через насичений червоно-мідний колір супутника під час максимальної фази.

За даними синоптиків і астрономів, затемнення відбудеться в ніч з 2 на 3 березня і триватиме загалом близько 5 годин 39 хвилин — від перших контактів тіні до повного виходу Місяця з земної тіні. Сама фаза повного затемнення розпочнеться приблизно о 13:04 за київським часом (11:04 UTC) і завершиться близько 14:03 (12:03 UTC), з піком затемнення о 13:33 за Києвом. Про це пише 24 tv.ua.

На жаль, в Україні повна фаза цього затемнення не буде видна: під час ключових моментів Місяць перебуватиме нижче горизонту. Найкраще явище зможуть спостерігати жителі Північної та Південної Америки, Австралії, Нової Зеландії, Східної та Південно-Східної Азії, а також островів Тихого океану.

Чому Місяць стає "кривавим"

Під час повного місячного затемнення Земля повністю опиняється між Сонцем і Місяцем, її тінь повністю закриває диск супутника. Пряме сонячне світло до Місяця не доходить, але частина променів проходить крізь атмосферу Землі, заломлюється й фільтрується. Короткі хвилі (сині та фіолетові) розсіюються, а довгі червоні краще проникають крізь повітря, тому Місяць набуває характерного мідно-червоного або навіть багряного відтінку. Це той самий ефект, який ми бачимо під час заходу чи сходу Сонця, тільки тепер він охоплює весь диск супутника одночасно.

Назва "Кривавий Місяць" (Blood Moon) саме й походить від цього драматичного червоного кольору. З наукової точки зору це природне оптичне явище, а не щось містичне чи загрозливе.

Як спостерігати затемнення

Місячні затемнення абсолютно безпечні для очей — на відміну від сонячних, для них не потрібні спеціальні окуляри чи фільтри. Достатньо ясної погоди та вільного горизонту. Бінокль чи невеликий телескоп значно покращать деталізацію поверхні Місяця, але навіть неозброєним оком можна насолодитися червоним сяйвом.

Оскільки в Україні повна фаза не буде видна, найкращий варіант — дивитися онлайн-трансляції з регіонів, де затемнення буде помітним. Проєкт Virtual Telescope уже анонсував пряму трансляцію події 3 березня 2026 року — встановіть собі нагадування, щоб не пропустити.

Цікаві факти про це затемнення

Це останнє повне місячне затемнення на найближчі кілька років — наступне відбудеться лише в новорічну ніч з 2028 на 2029 рік. Повний Місяць березня традиційно називають "Черв’ячним Місяцем" (Worm Moon). Назва походить від того, що з початком весни на поверхні ґрунту з’являються дощові черв’яки, приваблюючи птахів — це був природний сигнал для індіанських племен про пробудження природи. Сучасні дослідження пропонують й інші версії походження назви, але "Черв’ячний" залишається найпоширенішою.

Загальна тривалість затемнення не завжди видна з одного місця: у деяких регіонах Місяць може сходити чи заходити під час ключових фаз.

