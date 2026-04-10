Як пофарбувати крашанки у карамельно-коричневий колір: простий лайфхак

Напередодні Великодня багато українців шукають прості й безпечні способи прикрасити святкові яйця. Один із таких варіантів — натуральне фарбування за допомогою звичайного чаю, який дозволяє отримати цікаві та незвичні відтінки без використання хімічних барвників.

Саме таким лайфхаком поділилися автори популярного блогу в Instagram. Залежно від виду напою можна отримати різні відтінки: чорний чай надає крашанкам теплий карамельно-коричневий колір із легким мармуровим ефектом, зелений — ніжні оливкові або бежеві тони, а настій гібіскусу фарбує яйця у глибокий темно-сірий відтінок.

Як пофарбувати яйця:

Спершу потрібно заварити дуже міцний чай. У готовий настій додайте столову ложку оцту — це допоможе закріпити колір.

Відварені яйця повністю занурте в чай і залиште настоюватися щонайменше на три години, а для більш насиченого результату — на ніч.

Після фарбування яйця можна злегка натерти олією — це додасть їм гарного блиску та підкреслить колір.

