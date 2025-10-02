русский
Європейці їх просто обожнюють: названо топ-10 найпопулярніших авто

Анастасія Крищук

ТОП-10 найпопулярніших авто в Європі:. Джерело: infocar.ua

Відповідно до статистики за січень-серпень, модель Renault Clio покращила свої позиції. Вона піднялася на щабель вище та очоливши рейтинг продажів на європейському автомобільному ринку.

Clio зафіксувала приріст продажів на 7,7%, тоді як Dacia Sandero втратила 9,5% у порівнянні з попереднім періодом. Третю позицію посів Volkswagen T-Roc, показавши позитивну динаміку – плюс 5,7%. Про це пише Focus2Move.

У списку десяти найбільш затребуваних автомобілів у Європі опинилася російська Lada Granta, хоча її продажі демонструють спад. Останню позицію серед лідерів займає Citroen C3.

Топ-10 лідерів європейського автомобільного ринку:

  1. Renault Clio (+7,7%);
  2. Dacia Sandero (-9,5%);
  3. Volkswagen T-Roc (+5,7%);
  4. Volkswagen Golf (-14,4%);
  5. Dacia Duster (+1,2%);
  6. Volkswagen Tiguan (+1,7%);
  7. Lada Granta (-4,8%);
  8. Opel Corsa (+7,1%);
  9. Toyota Yaris (-15,6%);
  10. Citroen C3 (-12,6%).

