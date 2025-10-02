Європейці їх просто обожнюють: названо топ-10 найпопулярніших авто

Відповідно до статистики за січень-серпень, модель Renault Clio покращила свої позиції. Вона піднялася на щабель вище та очоливши рейтинг продажів на європейському автомобільному ринку.

Clio зафіксувала приріст продажів на 7,7%, тоді як Dacia Sandero втратила 9,5% у порівнянні з попереднім періодом. Третю позицію посів Volkswagen T-Roc, показавши позитивну динаміку – плюс 5,7%. Про це пише Focus2Move.

Читайте також: Цих моделей варто уникати: топ автомобілів, які найчастіше ламаються

У списку десяти найбільш затребуваних автомобілів у Європі опинилася російська Lada Granta, хоча її продажі демонструють спад. Останню позицію серед лідерів займає Citroen C3.

Топ-10 лідерів європейського автомобільного ринку:

Renault Clio (+7,7%); Dacia Sandero (-9,5%); Volkswagen T-Roc (+5,7%); Volkswagen Golf (-14,4%); Dacia Duster (+1,2%); Volkswagen Tiguan (+1,7%); Lada Granta (-4,8%); Opel Corsa (+7,1%); Toyota Yaris (-15,6%); Citroen C3 (-12,6%).

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!