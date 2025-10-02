Європейці їх просто обожнюють: названо топ-10 найпопулярніших авто
Відповідно до статистики за січень-серпень, модель Renault Clio покращила свої позиції. Вона піднялася на щабель вище та очоливши рейтинг продажів на європейському автомобільному ринку.
Clio зафіксувала приріст продажів на 7,7%, тоді як Dacia Sandero втратила 9,5% у порівнянні з попереднім періодом. Третю позицію посів Volkswagen T-Roc, показавши позитивну динаміку – плюс 5,7%. Про це пише Focus2Move.
У списку десяти найбільш затребуваних автомобілів у Європі опинилася російська Lada Granta, хоча її продажі демонструють спад. Останню позицію серед лідерів займає Citroen C3.
Топ-10 лідерів європейського автомобільного ринку:
- Renault Clio (+7,7%);
- Dacia Sandero (-9,5%);
- Volkswagen T-Roc (+5,7%);
- Volkswagen Golf (-14,4%);
- Dacia Duster (+1,2%);
- Volkswagen Tiguan (+1,7%);
- Lada Granta (-4,8%);
- Opel Corsa (+7,1%);
- Toyota Yaris (-15,6%);
- Citroen C3 (-12,6%).
