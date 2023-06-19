Фізики підрахували, що вплив людської діяльності на Землю може призвести до невиправного кліматичного хаосу

Вплив людської діяльності на Землю може мати непередбачуваний хаотичний ефект без можливості повернення, за результатами дослідження групи фізиків. Ця стаття команди дослідників була опублікована на сервері препринтів arXiv.

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Команда фізиків під керівництвом Алекса Бернадіні з Університету Порту в Португалії використала теорію, розроблену для моделювання надпровідності, щоб продемонструвати, що після певного моменту нам буде неможливо відновити рівновагу клімату на Землі.

Шлях людської діяльності може привести до незворотнього глобального потепління, що неминуче призведе до катастрофічних наслідків. Це детально описано в документі, опублікованому у квітні 2022 року, який ще потребує рецензування.

Відомо, що зміна клімату вже має серйозні наслідки, такі як посухи, спека, екстремальні погодні явища. Фізик Орфеу Бертоламі зазначив, що якщо Земна система стане хаотичною, то ми втратимо будь-яку можливість вирішити цю проблему.

Протягом останніх років екстремальні погодні умови стають все поширенішими. Лісові пожежі, шторми і рекордні температури стають регулярними явищами. Кліматологи стверджують, що це наслідок людської діяльності, такої як використання викопного палива, вирубка лісів і розширення сільськогосподарських угідь.

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Це призвело до теоретичного визначення нової геологічної епохи, відомої як антропоцен. Ця епоха охоплює період, коли людська діяльність має значний та помітний вплив на всі складові системи Землі, такі як геосфера, біосфера, гідросфера та атмосфера.

Антропоцен наступив після голоцену, який почався близько 11 700 років тому. Вчені вважають, що антропоцен розпочався приблизно в середині 20-го століття, на піку ядерної ери. Група дослідників, включаючи Бернадіні та його колег, вирішила моделювати перехід від голоцену до антропоцену як фазовий перехід і прогнозувати його майбутній шлях.

Фазові переходи є поширеними явищами, що описують зміну матеріалу з одного стану в інший. Наприклад, тверде тіло може розтавати та переходити у рідку форму, а рідина може кипіти й перетворюватися у газ. Аналогічно, земна система може проходити фазові переходи, і дослідження показують, що моделювання цих переходів може використовуватись для прогнозування змін клімату з певним успіхом.

Бернадіні та його колеги застосували теорію Гінзбурга-Ландау, що розроблена для моделювання надпровідності, до антропоцену, використовуючи температуру як основний параметр, починаючи з точки рівноваги голоцену.

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На сьогодні людський вплив має свої обмеження. Ми живемо в обмеженому просторі, маємо обмежену кількість ресурсів та обмежену швидкість, з якою ми можемо їх використовувати. З урахуванням цих обмежень дослідники вирішили скласти карту можливих наслідків фазового переходу антропоцену за допомогою логістичної карти, яка допомагає вивчати складні результати та навіть хаос, що можуть розвиватися з простої початкової точки.

Результати дослідження показують, що ми не обов'язково рухаємося в напрямку катастрофічних кліматичних змін. Існує можливість, що ми можемо перейти на регулярну та передбачувану траєкторію, яка призведе до стабілізації клімату при вищій середній температурі, ніж тепер.

Хоча це не є ідеальним варіантом, з урахуванням смертельних наслідків, які ми вже спостерігаємо для людей та інших форм життя, це приводить до розуміння, що ми повинні розробити стратегії для пом'якшення зміни клімату та управління Землею у майбутньому.

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