Німеччина, Франція та Британія готують план для залучення Путіна до переговорів — Bloomberg

Німеччина, Франція та Велика Британія разом з Україною опрацьовують можливі сценарії залучення Росії до переговорного процесу щодо завершення війни. У цих країнах вважають, що поточна динаміка на фронті може створювати нові можливості для дипломатії та посилювати позиції президента України Володимира Зеленського.

Про це пише Bloomberg. Співрозмовники видання зазначають, що представники трьох провідних економік Європи обговорюють ідею потенційних переговорів за участі обох сторін конфлікту, а також уже координували ці питання з українською стороною. Офіційні коментарі від урядів Франції та Великої Британії отримати не вдалося, тоді як у Берліні відмовилися від публічних заяв.

За оцінками джерел Bloomberg, на тлі затяжного дипломатичного процесу під егідою США та виснаження російських сил у війні з’являється вікно можливостей для потенційного повернення до переговорів із російським керівництвом. Водночас підкреслюється, що додатковий тиск на Кремль чинять українські удари безпілотниками по території РФ, а також окремі сигнали внутрішнього невдоволення політикою війни в Москві.

Окремо зазначається, що метою європейських союзників є спроба уникнути подальшої ескалації взимку, коли Росія традиційно активізує атаки на цивільну інфраструктуру та енергосистему України.

При цьому джерела наголошують: остаточне рішення щодо будь-яких переговорних ініціатив залишається за Україною, і Європа не має наміру тиснути на Київ щодо ухвалення небажаної для нього стратегії.

У найближчі дні, за даними видання, очікуються консультації між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Володимир Зеленський, зі свого боку, наголошує на потребі посилення української протиповітряної оборони, зокрема системами Patriot, на тлі регулярних російських обстрілів. Він також неодноразово закликав партнерів посилити санкційний і військовий тиск на Росію та активніше долучатися до дипломатичних зусиль.

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У матеріалі також наводиться позиція критиків ідеї передчасних переговорів, які вважають, що Росія не демонструє готовності до компромісу та продовжує висувати максималістські вимоги. На їхню думку, зараз доцільніше зосередитися на посиленні військової підтримки України та санкційного тиску.

Окремі джерела підкреслюють, що європейські країни мають діяти у координації зі США, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів, а не створювати враження одностороннього тиску на Київ.

Також згадується попередня інформація Bloomberg про внутрішні попередження російських економічних відомств щодо зростання вартості війни, які, однак, поки не вплинули на політичні рішення керівництва РФ.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що війна Росії проти України наближається до переломного етапу.

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