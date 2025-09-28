Головний біль для власника: ТОП ненадійних машин, що не витримають і кількох тисяч кілометрів

Літо виявилося справжнім випробуванням для тих, хто вирішив придбати авто з пробігом. Згідно з даними сервісу GetHelp.pl, понад 60% несправностей виникають ще до того, як машина встигає подолати перші 5 000 км.

І йдеться не про поодинокі випадки, а про масштабну тенденцію, повідомляє Avtomob. Найчастіше проблеми з’являються вже у перший місяць після покупки – на це скаржиться третина нових власників.

Ще 26% стикаються з поломками вже після перших тисячі кілометрів. Тобто більше половини водіїв не встигають навіть повністю освоїтися за кермом, як змушені вирушати на СТО.

Найчастіше причиною звернень власників вживаних авто стають саме проблеми з двигуном – вони становлять близько 15% усіх випадків. На другому місці за частотою поломок – системи клімат-контролю та опалення (14%), а замкнули трійку проблемні елементи, відповідальні за очищення вихлопних газів – 13%.

Якщо говорити про бренди, то найбільше нарікань отримала Alfa Romeo – несправними виявилися 71% машин цього виробника. Далі у списку – Mini (60%), а також Fiat, Opel, Audi та Mitsubishi із показниками по 44%. Лише трохи кращі результати продемонстрували Mercedes-Benz (43%), BMW (42%), Volkswagen (41%) та DS (40%).

Експерти наголошують: ці дані – не суха статистика, а сигнал для потенційних покупців. Перед придбанням уживаного авто ретельна діагностика повинна бути обов’язковим кроком, а не додатковою опцією.

