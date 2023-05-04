Хитрість з салатом: як боротись з дротянкою на городі

Дротянка є личинками жука-щелкуна. У неї міцне та тверде як дріт тіло. Дротянка може нанести велику шкоду картоплі, вона така ж небезпечна лоя неї як і колорадський жук. Живе дротянка під землею, що ускладнює боротьбу з нею.

Шкідник їсть коріння і пагони картоплі, не відмовляються від сіянців та насіння. У бульбах дротянка прогризає ходи, що унеможливлює вживання картоплі в їжу.

Боротьба з дротяником

Враховуючи, що шкідник живе під землею, знищити його не так просто. Необхідно застосовувати для боротьби з ним одразу всі методи: механічні, агротехнічні і хімічні.

Агротехнічні

З приходом весни глибоко перекопайте ґрунт, при цьому вибирайте всі личинки, лялечки та жуків. Сійте поблизу картоплі сидерати, вони відлякують дротянку. До сидератів відносяться люпин, люцерна, гірчиця і віка

Висаджуйте між картопляними рядами салат, дротянка переключаться на нього та не чіпає картоплю. Восени також проводиться глибока перекопка.

Добре зарекомендували себе у боротьбі з шкідником гранули суперфосфату: кидайте по 3 – 4 гранули в лунку. Обробити їх можна такими засобами: Карате, Актеллик або Децис. Порозсипайте гранули суперфосфату та обприскайте їх розчином (80 міліграм води змішайте з 200 міліграмами ацетону і з 15 міліграмами будь-якого з перерахованих вище інсектицидів).

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Народні методи

Настій чистотілу. Полийте ним весь грунт на ділянці.

Деревна зола. Засипте поверхню грунту між рядами шаром золи.

Азотні добрива. Зверніть особливу увагу на добрива, до складу яких входить амоній. Також можна полити грунт аміачною водою.

Вапно. Добре бореться зі шкідником. Також, раз на 3 – 4 роки можна обробляти землю крейдою, кам'яновугільною золою або доломітовим борошном.

Шкаралупа. Розсипте подрібнену шкаралупу по ґрунту.

Марганцівка. Можна застосовувати лише на ділянках з нейтральною або лужною реакцією. Перед посадкою картоплі обробіть лунки розчином марганцівки ( 5 грам на відро води). На лунку беріть 500 мл розчину.

Нагадаємо, ми вже писали, навіщо надрізати картоплю перед посадкою.

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