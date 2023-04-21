Ідеальний газон біля дому: садівники поділилися лайфхаками

Зелений газон із соковитою травою мрія чи не кожного власника присадибної ділянки, чи мешканця приватного сектору. Садити його не важко, а от догляду газон потребує значного.

Як правильно садити газон та як за ним доглядати, розповіли досвідчені садівники. Завдяки їхнім рекомендаціям ви зможете зробити зону відпочинку привабливою та доглянутою.

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Перед висадкою насіння трави спочатку треба визначитися, якою ви хочете бачити її довжину. На ринку продають різні суміші трав, які мають різне призначення. Треба зважати на темпи зростання та на стійкість трави до морозу. Обирати насіння варто в залежності від сезону та від того, як трава переносить тінь, або ж постійне сонце.

Найкращим часом для висівання газону є квітень, травень або вересень. Перед посівом трави ґрунт треба перекопати та вирівняти, розбиваючи грудки. Після первинного розпушування ґрунту треба зачекати тиждень перед тим як сіяти газон. Потім до ґрунту додають добрива та речовини, що знешкоджують бур'яни. Потім ґрунт потрібно рясно полити водою та розпочинати сіяння трави.

Якщо ви висаджуєте газон у сонячному місці, потрібно буде подбати про його регулярне поливання, але уникати калюж.

Для посіву краще обирати не вітряні дні, щоб насіння не розліталося. До того ж насіння треба змішати з піском або чистим від бур'янів та корінців садовим ґрунтом. Спочатку насіння розсаджується вздовж, а потім упоперек садової ділянки.

Після посадки граблями насіння обережно розгортають та трохи притискають у ґрунт.

Щоб газон завжди залишався зеленим та красивим, його треба вчасно стригти та вчасно поливати. Після висівки перша "стрижка" для газону відбуваються через місяць-півтора. Висота трави при першому скосі не повинна бути меншою за 6-8 сантиметрів. Потім підстригають газон приблизно 1-2 рази на місяць, коли трава виросла до 4 сантиметрів. Стрижуть газони спочатку вздовж, а потім поперек.

Скошену траву прибрати з газону краще на наступний день. Її можна використовувати як перегній для інших садових рослин.

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Також газон варто перевіряти на наявність бур'янів. Їх видаляють разом з корінням.

Поливати газон при посушливій погоді краще вранці та ввечері, якщо трава під час поливу потрапить під прямі сонячні промені, то швидше жовтітиме та буде сохнути.

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