Має запас ходу до 607 кілометрів: Toyota представила новий електричний кросовер 

Компанія Toyota представила новий електричний кросовер Toyota C-HR+, який вийде на європейський ринок у 2026 році. Модель створена в межах глобальної стратегії електрифікації бренду та базується на спеціалізованій платформі eTNGA. У лінійці електромобілів (BEV) японського виробника новинка стане однією з ключових моделей.

Про це пише avtomangal. Кросовер пропонуватиметься як із переднім, так і з повним приводом, а також із двома варіантами літій-іонних акумуляторів ємністю 57,7 кВт·год і 77 кВт·год. Базова версія з переднім приводом має потужність 167 к.с. і забезпечує запас ходу до 458 км. Потужніша модифікація з батареєю на 77 кВт·год розвиває 224 к.с. і може проїхати до 607 км за циклом WLTP.

Топова повнопривідна версія видає 343 к.с., що дозволяє розганятися від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди. Її запас ходу сягає до 548 км. Автомобіль підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 150 кВт, а також оснащений бортовим зарядним пристроєм змінного струму на 22 кВт. Акумулятор має системи охолодження та підігріву, що забезпечує стабільну роботу навіть у холодну погоду. Гарантія на батарею може становити до 10 років.

Дизайн Toyota C-HR+ виконаний у вигляді купеподібного кросовера з довгою колісною базою та короткими звисами, що сприяє більш ефективному використанню простору в салоні. Платформа eTNGA доповнена переналаштованою підвіскою та оновленою системою рекуперації енергії, що покращує комфорт і керованість.

