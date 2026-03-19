Через війну в Ірані Єгипет залишився без світла: заклади закриватимуть раніше

Влада Єгипет вирішила запровадити заходи з економії електроенергії на тлі різкого подорожчання палива, спричиненого загостренням ситуації навколо Іран. Нові обмеження почнуть діяти з 28 березня.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на прем’єр-міністра Мустафа Мадбулі, торгові центри, кафе та магазини повинні зачинятися вже о 21:00 у будні та о 22:00 у вихідні. Для країни з населенням понад 110 мільйонів осіб, де звичним є нічне життя та пізні покупки, такі зміни вважаються доволі відчутними.

Крім того, уряд планує вимикати рекламну ілюмінацію та скоротити вуличне освітлення до мінімально безпечного рівня. Частина державних установ працюватиме до 18:00, а також розглядається можливість запровадження дистанційної роботи на 1–2 дні на тиждень як у державному, так і в приватному секторах.

За словами Мадбулі, країна змушена переглянути підходи до споживання енергії та палива. Він підкреслив, що ці заходи є тимчасовими — їх планують оцінити вже через місяць і, у разі стабілізації ситуації, можуть скасувати.

Прем’єр також зазначив, що ще наприкінці лютого щомісячні витрати Єгипту на імпорт газу становили близько 560 мільйонів доларів. Однак через різке зростання світових цін на нафту і газ, пов’язане з напруженням у регіоні Перської затоки, ця сума збільшилася майже утричі — до приблизно 1,65 мільярда доларів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!