Як отримати 1000 гривень доплати до пенсії: потрібна одна довідка

Українці віком від 80 років можуть розраховувати на додаткову щомісячну надбавку до пенсії — до 1038 гривень.

Отримати таку допомогу можуть пенсіонери, які одночасно відповідають кільком критеріям:

проживають самостійно;

не мають працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати (незалежно від того, перебувають ті в Україні чи за кордоном);

потребують постійного стороннього догляду.

Ключовою умовою є саме медичне підтвердження — висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що людина не здатна самостійно обслуговувати себе через стан здоров’я. Про це повідомив ПФУ.

Як отримати медичний висновок

Щоб оформити таку доплату, спершу потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він оцінює стан пацієнта і, за потреби, направляє на проходження відповідної комісії.

Зазвичай позитивне рішення ухвалюють щодо людей із серйозними порушеннями рухливості, хронічними захворюваннями або інвалідністю.

Інші зміни у пенсійних виплатах у 2026 році

У квітні 2026 року заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. За даними Пенсійного фонду, це стосується приблизно 650 тисяч осіб. Ті ж, хто вийшов на пенсію нещодавно, наступне автоматичне підвищення отримають лише у квітні 2027 року.

Для більшості інших пенсіонерів суттєвих змін у квітні не передбачено, за винятком вікових надбавок.

Водночас громадянам важливо своєчасно повідомляти Пенсійний фонд України про зміни особистих даних. Інакше це може призвести до затримок виплат, технічного призупинення нарахувань або навіть необхідності повернення надміру отриманих коштів.

