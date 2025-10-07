Як отримати пенсію у 60: названо ключову вимогу для українців

В Україні з 2025 року набувають чинності оновлені правила щодо обчислення страхового стажу, який визначає право виходу на пенсію за віком. Зміни можуть торкнутися тих громадян, які досягнуть 60-річного віку, але не матимуть достатнього трудового стажу.

Як повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус у коментарі 24 Каналу, вимоги до тривалості страхового стажу щороку зростають на 12 місяців. Таким чином, у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати щонайменше 32 роки стажу.

Набрати необхідний страховий стаж цілком реально – головне розпочати офіційну трудову діяльність і сплачувати внески до Пенсійного фонду не пізніше ніж у 25 років. За словами Євгенія Капінуса, більшості українців це під силу, адже багато хто вже має понад 37,5 року стажу.

Сучасна система виходу на пенсію діє з 2017 року. Вік виходу залежить від тривалості страхового стажу – українці можуть отримати пенсію у 60, 63 або 65 років, залежно від того, скільки років працювали й робили відрахування.

У Пенсійному фонді України нагадують, що щороку вимога до стажу для виходу на пенсію у 60 років зростає на один рік. Тож уже у 2028 році для призначення виплат у цьому віці необхідно буде мати щонайменше 35 років страхового стажу.

Що робити, якщо стажу не вистачає

Українці, які не мають потрібної кількості страхового стажу, можуть його "докупити" – взяти участь у системі добровільного державного пенсійного страхування.

Ця програма діє з 2004 року й дозволяє зараховувати до стажу ті місяці, за які сплачено мінімальний внесок –наразі це 1 760 гривень. Оплату можна здійснювати як щомісяця, так і одноразово за попередні періоди, пояснює Євгеній Капінус.

З березня 2023 року процес став простішим – договір можна оформити онлайн через вебпортал ПФУ, а внески дозволено сплачувати не лише за себе, а й на користь іншої особи.

Цікаво, що від старту оновленого сервісу українці вже підписали понад 11 тисяч договорів і здійснили майже 53 тисячі платежів на суму більш ніж 117 мільйонів гривень.

